Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik: Reshad Strik ile nikah masasına oturdu Arka Sokaklar dizisindeki "Zeynep Komiser" rolüyle hafızalara kazınan eski model ve oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu.

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ensonhaber.com

Gamze Özçelik ile Reshad Strik'in evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gamze Özçelik, sürpriz bir nikah ile dünyaevine girdi.

Oyunculuğa veda etti

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti.

Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açıyordu.

Strik ile nikah masasına oturdu

Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.

Arkadaşları duyurdu

Nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu.

Sosyal medyada duyurulan nikahla ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun.

Çift düğünü hikayesinde paylaştı: Elhamdülillah

TRT Belgesel'de yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde aldığı rollerle tanınan Reshad Strik, dün yapılan düğünü, Instagram hesabından "Elhamdülillah" ifadesi ve kalp emojisiyle paylaştı.

Çiftin evlendiği düğünden paylaşılan görselde Bosna Hersek, Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana olduğu görüldü.

Özçelik de eşinin paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.

Reshad Strik kimdir?

22 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Reshad Strik, Bosnalı Müslüman bir babanın ve Avustralyalı bir Katolik annenin dördüncü çocuğudur.

Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da oyunculuk yapan Strik daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı.

Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı. Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

Türk dizilerinde rol aldı

2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı.

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde de rol aldı.