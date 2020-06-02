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    Gazal: Keremcem’in ünlüymüş

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, sevgilisi Gazal'ı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 07:02
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    Gazal: Keremcem’in ünlüymüş

    Ünlü şarkıcı Keremcem, Number1 Türk Fm ve Instagram'da gerçekleşen bir programa konuk oldu.

    "GAZAL'LA İYİ GİDİYOR"

    Keremcem, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek "Gazal hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" dedi.

    "ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYODUM"

    Yayına misafir olan Gazal ise " Keremcem’i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim.” dedi.

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