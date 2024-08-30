Geçtiğimiz günlerde uyandırılan Reha Muhtar, yeniden entübe edildi Geçtiğimiz günlerde uyandırılan ve durumunun stabil olduğu açıklanan Reha Muhtar'ın yeniden entübe edildiği ve solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

Eski eşi Deniz Uğur'la yaşadığı velayet ve nafaka davalarıyla gündemden düşmeyen Reha Muhtar, şu sıralar yaşam savaşı veriyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar, geçtiğimiz günlerde uyandırıldı.

Uyandırılan Reha Muhtar'ın durumunun da stabil olduğu açıklanmıştı ancak üzen bir gelişme yaşandı.

YENİDEN UYUTULDU

Halk TV'nin haberine göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi.

Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları, Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

KONUŞMAYA BAŞLAMIŞTI AMA...

Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.

Reha Muhtar uyanır uyanmaz çocukları görmek istemiş kızı ve oğluyla görüştürülmüştü. Bu sevindirici haberin ardından sızan son bilgiler Reha Muhtar'ı sevenleri endişelendirdi.

DENİZ UĞUR VE NİLÜFER ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı birbirine kattı.

Konuya dair açıklama yapan Nilüfer ise söylentilerin yalan olduğunu ve Poyraz'ın annesinin yanına gitmek istemediğini belirtti.

Bunun akabinde Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla dün Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu daha sonra tatlıya bağlandı.