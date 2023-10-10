Gelin adayı Hanife'nin duş paylaşımı eşini kızdırdı
ensonhaber.com

Eşi Kemal Avaz ile boşanma kararı alıp sonradan barışan Hanife Gürdal, bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, duşa girmeden önce duştan paylaşım yaptı.

Gelin adayı Hanife duş paylaşımı eşini kızdırdı

"Nedir oğlum bu"

Kemal Ayvaz ise bu paylaşımları görünce sessiz kalmadı ve karısına mesaj yağdırdı. Hanife, kocasının "Nedir oğlum bu, lan beni katil edeceksin" sözlerini ifşa ederek "Bir duş görüntüsü ile başıma gelenler" yazdı.