Gelin adayı Hanife'nin duş paylaşımı eşini kızdırdı Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Eşi Kemal Avaz ile boşanma kararı alıp sonradan barışan Hanife Gürdal, bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, duşa girmeden önce duştan paylaşım yaptı.

"Nedir oğlum bu"

Kemal Ayvaz ise bu paylaşımları görünce sessiz kalmadı ve karısına mesaj yağdırdı. Hanife, kocasının "Nedir oğlum bu, lan beni katil edeceksin" sözlerini ifşa ederek "Bir duş görüntüsü ile başıma gelenler" yazdı.