Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali! Bambaşka biri oldu Seda Sayan'ın programıyla ünlenen Solmaz Çiros, son haliyle yeniden gündem olmayı başardı.

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ensonhaber.com

Bir dönem evlilik programları sunan Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın gelin adaylarından Solmaz Çiros, o günlerde gündemden düşmüyordu.

Kilo aldı

Uzun zamandır ortalıkta olmayan ve bu süreçte kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son halini görenler çok şaşırmıştı.

Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.

Çiros, düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.

"Rapçi Cardi B'ye benzemiş"

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacının son halini görenler yorum yağdırdı.

Eski gelin adayına, "Rapçi Cardi B Türkiye hali", "Eski halin ne güzeldi", "Doğal halin hep daha güzel" yorumlarında bulundu...