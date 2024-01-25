Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'den kafaları karıştıran paylaşım Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Nursel Ergin, son paylaşımıyla yine konuşuldu.

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"Gelinim Mutfakta" programının sunucusu Nursel Ergin, özel hayatıyla yine gündemde.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan ve her gönderisi olay olan ünlü isim, yine şaşırttı.

"Dayanamadık"

Ergin, Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. Aradan çok geçmeden Nursel Ergin ve boşandığı eski eski Murat Akyer, sarmaş dolaş görüntülendi. Ünlü çift, görüntülenmenin ardından "İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" açıklaması yapmıştı.

2007 yılında 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin, 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filminden bir sahne paylaştı.

"Aynı kişiyi asla iki kez bulamazsınız"

Hikayesine düştüğü not ise herkesi şaşırttı. Ergin, hikayesine 'Aynı kişiyi asla iki kez bulamazsınız, aynı kişide bile' notunu ekledi.

Ünlü isim, bu paylaşımının ardından "tam şu an olmak istediğin yeri göster" paylaşımıyla eski eşi ile özel bir anını paylaştı ve kafa karışıklığını ortadan kaldırdı.