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Sinem Umaş, bir dönemin en popüler yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?"un en konuşulan yarışmacılarındandı.
Ata ile aşkı ve Semra kaynana ile yaşadıklarıyla hafızalara kazınan Sinem Umaş, değişimiyle gündeme geliyordu.
Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve hayvanlar için büyük bir mücadele veren Sinem Umaş, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Köpekleri de videoya girdi
Sinem Umaş, bir akım için video çekmek isterken köpekleri de oyuna dahil oldu ve o anlarda eski yarışmacının kaşı şişti.
"Kaşım şişti"
Umay videoyu; "Şşşşşş sessizlik, bugün en mutlu günüm videosunu bir ben çekmedim. Çekeyim bari dedim ve sonuç kaşım şişti." notuyla paylaştı.
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