Gelinlik giydi! Kim Kardashian'ın Oscar tarzı

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97. Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Anora', en iyi film de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Oyunculuk ödülleri ise Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin ve Zoe Saldaña'ya gitti. The Substance filmiyle güçlü adaylardan olan Demi Moore, Oscar'dan eli boş döndü.

GELİNLİKLE GELDİ

Ödüller kadar ünlülerin kıyafetleri de gündem oldu. Dikkat geçen kıyafetlerden biri de Kim Kardashian'ındı.

Beyaz gelinliği andıran kabarık beyaz bir elbise giyen Kardashian, arkasını dönünce herkesi şaşırttı. Elbisenin arkası dar balık kesim olan dünyaca ünlü isme yorum yağdı.