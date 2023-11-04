Genç çift aşka geldi! Danla Bilic ve Çakal sarmaş dolaş poz verdi Makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Danla Bilic, kısa önce aşk yaşamaya başladığı rapçi Çakal ile yeni karesini paylaştı.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Doğal hali ve cesur kareleriyle adından söz ettiren Bilic, 6 milyonluk hesabından hemen her anını paylaşıyor.

Genç fenomen şimdilerde çiçeği burnunda bir ilişki yaşıyor.

Eleştirilen aşk

Rapçi Emirhan Çakal ile kısa süre önce birliktelik yaşayan Bilic, kimi takipçilerinden övgü alırken kimileri tarafından da eleştirildi.

İkili, paylaştıkları samimi kareyle gündeme oturdu. Ardından 'Çakal'a nasıl baktın Danla?' yorumları art arda geldi.

Sarılmaya doyamadı

Yorumları görmezden gelen ünlü isim, sevgilisiyle yeni karesini paylaştı.

Sarmaş dolaş poz veren Danla, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.