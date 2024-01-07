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Ünlüler camiasında estetik furyası devam ediyor.
Her geçen gün yüzlerindeki değişimlerle ön plana çıkan isimlerden biri de şarkıcı ve sunucu Seda Sayan.
61 yaşındaki Sayan, Fransız askısı işlemiyle yüzünü gerdirerek genç bir görünüme kavuşmuştu.
'Barbie bebek' uygulaması yaptırdı
Öte yandan burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi de kısaltmak için bıçak altına yattı.
Geçtiğimiz günlerde de bacak inceltme operasyonu geçiren Sayan, 'Barbie bebek' uygulamasıyla takipçinin karşısına çıktı.
Sünnet derisi enjekte ettirdi
Son olarak bir işlem daha yaptıran Seda Sayan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini boynuna ve yüzüne enjekte ettirdi.
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