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Genç görünmek bir estetik daha! Seda Sayan sünnet derisi enjekte ettirdi...

Genç görünmek bir estetik daha! Seda Sayan sünnet derisi enjekte ettirdi... Şarkıcı Seda Sayan yüzünün ve dekolte bölgesinin genç bir görünüme kavuşması için bir kez daha çareyi bıçak altına yatmakta buldu.