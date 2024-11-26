Genç kızlara taş çıkardı! Sinem Kobal beyaz mini elbisesiyle davette!

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Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuk sahibi olan Sinem Kobal, mesleğine uzun bir ara vermişti.

Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu, 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile döndü.

BEYAZLAR İÇİNDE

Ünlü oyuncu son olarak, önceki gece düzenlenen özel bir davette boy gösterdi.

Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal, kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı. Kobal bu haliyle çok beğenildi.

Beyaz elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.