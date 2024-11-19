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Haber Merkezi

Eskisi gibi magazin gündeminde kendisine yer bulamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, en son Suicide Squad filminde Joker karakterine hayat veren ve şarkıcılık kariyeriyle de tanınan Jared Leto'nun konserine gitmişti.

Thirty Seconds to Mars grubunun solisti Leto ile poz veren Aleyna Tilki, o anları da paylaşmıştı.

"BİR NUMARA"

Ünlü isim, şimdi de sosyal medya hesabından son çektirdiği karesini takipçilerine gösterdi.

Üzerine crop tarzı bir bluz giyen Tilki, altına sadece kahverengi tonlarda bikini altı giymeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı kombinini çizmeleriyle tamamladı.

Yayınladığı kareye 'Bir numara' notunu düştü.