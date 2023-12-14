Genç sevgili isteyen Leonardo DiCaprio 25 yaş kuralını devam ettiriyor Dünyaca ünlü ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun, katıldığı bir partide genç model Lottie Moss ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio, aşk hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun adı, geçtiğimiz sene 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılmıştı.

Oscar ödüllü oyuncunun, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alan Vittoria Ceretti ile yeni bir aşka yelken açtığı ise geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti.

49 yaşındaki aktör, Ibiza'da bir kulüpte 25 yaşındaki İtalyan model ile görüntülenmişti.

Yine 25 yaşında

Çapkınlığıyla bilinen ünlü isim, en son Londra'daki bir mekanda 25 yaşındaki model Lottie Moss ile samimi bir şekilde görüldü.

Gece yarısına kadar sohbet edip eğlenen ikili, çok iyi vakit geçirdikten sonra erken saatlerde kulüpten ayrıldı.

Ablasıyla aşk yaşamış

DiCaprio ile Moss'un yakınlaşması, akıllara aktörün 30 yıl önce Lottie'nin ablası Kate Moss ile ilişkisi olduğu dönemi de getirdi.

Kate, Johnny Depp ile aşk yaşamadan önce Leonardo ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İkili, 1993'te samimi görüntüler vermişti.