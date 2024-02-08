Genç sevgilisi Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e köpek aldı! Mehmet Ali Erbil'in ev almadığı için ayrıldığını söylediği Gülseren Ceylan'dan ünlü şovmene hediye geldi. Ceylan, Erbil'i köpek sahibi yaptı.

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67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Aynı sevgilisiyle daha önce bir ayrılık yaşayan Erbil, Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.

Nikah masasına oturmaları beklenen çift, bir ayrıldı bir barıştı.

İstekleri bitmiyordu

"180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu." sözleriyle dikkat çeken Erbil, sevgilisiyle barışıp bir de tatile gitti.

Mali'ye köpek aldı

Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde genç sevgili hediye almayı da atlamadı. Gülseren Ceylan, sevgilisine bir köpek aldı.

"Seni mutlu etmek istiyorum"

Ceylan, ayrıca sevgilisine aşk dolu sözler söyleyerek "5 sene mi 10 sene mi ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım." dedi.