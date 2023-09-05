Geniş Aile'nin Kahveci Devir Abi'si Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi
ensonhaber.com

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ dizilerinde oynadığı birbirinden renkli karakterlerle tanınan usta Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken bir anda fenalaştı.

krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kalbine stent takıldı

2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.