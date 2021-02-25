George Clooney: Karantina zor geçiyor

İki çocuk babası 59 yaşındaki oyuncu George Clooney, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

2014 yılında dünyaevine girdiği Avukat Amal Clooney ile boşanacağı öne sürülen ABD'li yönetmen ve oyuncu George Clooney, W Dergisi'ne kapak oldu.

59 yaşındaki oyuncu, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde edindiği hobilere dair dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"BULAŞIK BİTMİYOR"

"Günde iki veya üç kez çamaşır yıkamak, gün boyu bulaşık yıkamak… Çünkü çocuklar pasaklı. Çocuklarınızı arada bir yıkamanız gerekiyor.

"KIZIM MUHTEŞEM"

Oğlumun ve kendimin saçını kestim ama kızımın saçını kesmedim. Yapsaydım başım belaya girerdi. Kızım muhteşem görünüyor, saçları çok uzun.

"ŞEF BENİM"

Sadece bir dadımız var. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım. Çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim."