George Clooney yeni imaj! Eşi ve çocukları beğenmedi

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2005’te oynadığı ‘İyi Geceler ve İyi Şanslar’ filmini Broadway için tiyatroya uyarlıyor.

Ünlü isim, rolü için karizmatik beyaz saçlarını kahverengiye boyadı.

EVDEKİLER BEĞENMEDİ

Her zaman karizmatik halleriyle beğeni toplayan 63 yaşındaki aktöre, avukat eşi Amal Clooney ile yedi yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella’dan veto geldi.

George Clooney, eşinin yeni görünümünden nefret ettiğini, ancak bir süre sonra saçlarına alıştığını söyledi.