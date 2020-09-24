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Gigi Hadid anne oldu
Gigi Hadid, tüm dünyanın merak ettiği bebeği doğurdu.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 09:05
- Güncelleme : 24.09.2020 - 09:05
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi. Kızlarına kavuşan ikili sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşım yaptı.
"KIZIM ARAMIZA KATILDI"
Gigi Hadid, 'Kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken Zayn Malik ise 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi.