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    Gigi Hadid, bebeğiyle fotoğraf paylaştı

    Ünlü moden Gigi Hadid sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "En iyi arkadaşım" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 08:09
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    Gigi Hadid, bebeğiyle fotoğraf paylaştı

    One Direction'ın eski solisti Zayn Malik ile dördüncü kez barışmalarının ardından hamile kalan model Gigi Hadid, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu.

    Daha önce de bebeğiyle fotoğraf paylaşan Hadid, fotoğraflarda bebeğinin suratını göstermediği dikkat çekmişti.

    "EN İYİ ARKADAŞIM"

    Ünlü model İnstagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Yaptığı paylaşımda kızıyla poz veren Hadid fotoğrafa, "En iyi arkadaşım" notunu düştü.

    Bebeğiyle yaptığı son paylaşımda da Hadid, kızının suratını göstermedi.

    Gigi Hadid, bebeğiyle fotoğraf paylaştı #1

    Gigi Hadid, bebeğiyle fotoğraf paylaştı #2

    Gigi Hadid, bebeğiyle fotoğraf paylaştı #3

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