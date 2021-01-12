Gigi Hadid doğum kilolarını verdi

Şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne olan top model 25 yaşındaki Gigi Hadid, hamilelik öncesi formuna kavuştu.

Dünyaca ünlü manken taze anne Gigi Hadid, bebeğiyle New York'ta görüntülendi.

HEDİYE BAKTI

Yanındaki arkadaşlarıyla bir otomobilden inen Hadid, hemen bebek arabasını çıkarıp kızını oraya yatırdı. Sonra da hızlı bir şekilde annesi Yolanda Hadid'in 57'nci doğum günü kutlaması kapsamında dekorasyon malzemesi almak için bir mağazaya girdi.

BEBEĞİN YÜZÜNÜ GİZLİYOR

Ünlü model Gigi Hadid, yine tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Yüzüne de siyah bir maske takan Hadid'in, uzun saçlarını da iki örgü yaptığı görüldü. Doğduğundan bu yana kızının yüzünü ne sosyal medya hesabından paylaşan ne de bir yayın organında yayınlanmasına izin veren Hadid, bu alışveriş sırasında kendi fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı. Fakat bebeğinin yüzünü yine gizledi.