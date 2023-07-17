Gigi Hadid, ejderha dövmesi yaptırdı Ünlü model Gigi Hadid, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde 2. yaşına giren kızı Khai'nin doğum günü pastasını sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğrafa, "Melek kızımız bugün 2. yaşına girdi" notunu yazan ünlü model, gönderisine eski sevgilisi ve kızının babası Zayn Malik'i de etiketlemişti. Gigi'nin bu hamlesi, sosyal medya çok konuşulmuştu.

Instagram'da aktif olan Gigi Hadid, şimdi de arkadaşlarıyla yaptığı tatilden fotoğraflar paylaşıınca gündem oldu.

Gigi'nin ejderhası

Modelin kalçasında yer alan kocaman ejderha dövmesine yorum yağdı. Hadid’in takipçileri fotoğraflara yorum yağdırdı.