Gigi Hadid, hamile

Gigi Hadid ile sevgilisi Zayn Malik, çocuk bekliyor.

Victoria’s Secret’ın ünlü modellerinden Gigi Hadid 23 Nisan'da 25 yaşına bastı.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Hadid, doğum gününü; kardeşi Bella Hadid ve sevgilisi Zayn Malik’le birlikte kutlamıştı.

Bir dönem ilişkilerini noktalayan ve sonrasında yeniden barışan çiftin bebekleri olacak.

20 HAFTALIK

Bella Hadid tam 20 haftalık hamile. 25’inci yaş günü kutlaması Ünlü model, beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamış ve şu notu düşmüştü: "Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25’inci yaş günü kutlaması. Bu zamanlar gelecekte beraberlik için bizi daha da minnettar hale getirecek. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler. 25'inci yaş günümü asla unutmayacağım."



