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    Gigi Hadid kızının adını açıkladı

    Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid, kız kardeşinin adını kızına koydu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 10:13
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    Gigi Hadid kızının adını açıkladı

    İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü model Gigi Hadid, kızının yüzünü ve ismini sır gibi saklıyordu.

    "KHAİR'İN ANNESİ"

    Bebeğin adını sonunda açıklayan Gigi Hadid, kızına kız kardeşi Isabella Khair Hadid'nin ismini koydu. Genç anne, Instagram hesabının biosuna "Khair'in annesi" yazdı.

    "4 AYLIK OLDU"

    Instagram hesabından bir de yeni bir fotoğraf yayınlayan Hadid, gönderisine "Kızım dört aylık" notunu düştü. Paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    Gigi Hadid kızının adını açıkladı #1

    Gigi Hadid kızının adını açıkladı #2

    Gigi Hadid kızının adını açıkladı #3

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