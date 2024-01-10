Gigi Hadid nikah masasına oturacak! Aşkının annesiyle tanıştı Bir süredir Bradley Cooper ile aşk yaşayan Gigi Hadid, yakın zamanda nikah masasına oturacak. Ünlü ismin ilişkisinin ciddiye gittiği söylendi.

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"Keskin Nişancı", "Limitsiz" ve "Düzenbaz" filmleriyle tanınan Bradley Cooper, gönlünü Gigi Hadid'e kaptırdı.

Kısa bir süredir birlikte olan ikilinin ise ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı kulislerde konuşuluyor.

Çiftten ünlü oyuncu, sevgilisiyle annesi Gloria Campano'yu bir araya getirdi.

Cooper, annesi ve Hadid'in Santa Monica'daki bir restoranda yemek yemesi, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Zayn defteri kapandı

Bir kız çocuk sahibi olduğu Zayn Malik ile 2021 yılında yollarını ayıran 28 yaşındaki Gigi Hadid, son dönemde Leonardo DiCaprio ile birlikteydi.

Cooper ise model Irina Shayk ile birlikteliğinden Lea De Seine (6) bir kız çocuk sahibi. İkili ayrılsa da sık sık görüşüyor ve tatile çıkıyor.