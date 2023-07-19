Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı Dünyaca ünlü model Gigi Hadid tatile gittiği Cayman Adaları'nda uyuşturucuyla yakalandı.

ensonhaber.com

Süper model Gigi Hadid, arkadaşı Leah McCarthy ile tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman Adaları'nda uyuşturucu madde nedeniyle başını belaya soktu.

Kefaletle serbest bırakıldı

Valizlerinde uyuşturucu madde bulunan isimlerden Gigi Hadid'in tutuklandığı ortaya çıktı. 10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının, bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı.

"Tıbbi lisanslı bir uyuşturucu"

Sözcü açıklamasında, "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gigi Hadid ise 78,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.