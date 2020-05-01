Gigi Hadid'in bebeklerinin cinsiyeti belli

Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin kızları olacak.

Aşklarını bir dargın bir barışık yaşayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik bu kez beraberliklerini bir bebek ile taçlandırdı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Sevgilisi Malik'ten yaklaşık 20 haftalık hamile olan Hadid'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Hadid-Malik çiftinin bir kızı olacak.

Podyumların aranan modellerinden biri olan Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'ten daha önce 3 kez ayrılmış ve 4 kere barışmıştı.