Gigi Hadid'ten Madleen gemisine destek verdi

Haber Merkezi

İtalya’dan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemeleri götürmeyi amaçlan ‘Madleen’ gemisi dünya çapında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Pek çok insan hakları savunucusu ve aktivist de destek verdiği gemiyle ilgili bir paylaşım da Gigi Hadid'den geldi.

GİGİ'DEN TAM DESTEK

Geçmişte Gazze'ye aktif şekilde destek veren ve İsrail saldırılarına karşı çıkan Gigi Hadid, sosyal medya platformunda geminin fotoğrafını paylaşarak, bu önemli yardım girişimine destek verdiğini duyurdu.

Ünlü model, bu kez Gazze'ye yardım taşıyan 'Madleen' gemisinin yanında olduğunu belirterek, bu insani harekete katılanları takdir etti.