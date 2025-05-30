Gigi ve Bella Hadid’in bir kız kardeşi daha var! Aydan Nix ablalarına benzerliğiyle dikkat çekiyor

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Dünyaca ünlü kardeş mankenler Gigi ve Bella Hadid, magazin gündeminden düşmek bilmiyor. İkili, şimdi de aileleriyle konuşuluyor.

Ünlü modellerin bugüne kadar gizli kalmış bir üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

23 YAŞINDA

Hadid kardeşler, babaları Mohamed Hadid'in kısa süren bir ilişkisinden dünyaya gelen Aydan Nix adında 23 yaşında bir kız kardeşleri olduğunu doğruladı.

AYDAN NIX

Daily Mail gazetesine konuşan ünlü modeller, "Babamız yıllar önce annemizle boşanmanın ardından, emlakçı Teri Hatfield Dull ile hamilelikle sonuçlanan kısa bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten kardeşimiz Aydan Nix dünyaya geldi." dedi.

"ONU KUCAKLADIK"

Gigi ve Bella Hadid, kardeşleri Aydan Nix’i bir yıldan uzun süredir bildiklerini belirterek, "İlk kez 2023'ün sonlarında bağlantı kurduk ve o andan itibaren Aydan'ı kollarımızı açarak kucakladık.

Babamız da dahil olmak üzere hepimizle vakit geçirdi ve ailemize katılan bu beklenmedik ve güzel üyeyi el üstünde tuttuk. Kardeşler olarak, Aydan da dahil olmak üzere, onu nasıl destekleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda birçok açık ve sevgi dolu konuşma yaptık." dedi.

Ablalarına benzerliğiyle dikkat çeken Aydan Nix'in yaptırdığı genetik testinden sonra baba tarafı kesinleşti. Genç kız, 78 yaşındaki biyolojik babası Mohamad Hadid dahil ailenin o kanadıyla yakın iletişim kurmaya başladı.

6 ÇOCUK

Mohamed Hadid'in, Yolanda Hadid ile evliliğinden 30 yaşında Gigi, 28 yaşında Bella ve 25 yaşında Anwar adında üç tane çocuğu var.

İlk eşi Mary Butler'dan dünyaya gelen kızlarından Marielle 44, Alana ise 39 yaşında.

Aydan Nix ile birlikte Mohamed Hadid'in toplamda altı çocuk sahibi olduğu da netleşti.