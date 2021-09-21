Gillian Anderson'dan erkek hayran önlemi

Gillian Anderson, sosyal medya hesapları erkek hayranlarından gelen resimlerle dolup taştığını söyledi

Uzun yıllar X Files dizisinde Dana Scully rolüyle seyirci karşısına çıkan dünyaca ünlü oyuncu Gillian Anderson, son zamanlarda Netflix yapımlarında yer alarak adından sıkça bahsettiriyor.

The Crown’da 'Margaret Thatcher' performansıyla beğeni toplayan oyuncu aynı zamanda yine Netflix yapımı 'Sex Education' ile de hayranlarından yoğun ilgi görüyor.

"ASİSTAN BAKIYOR"

Dizideki rolü nedeniyle özellikle erkek hayranlarından sık sık mesajlar alan Anderson’ın bu durum için farklı bir önlem aldığını açıkladı. Emmy ödüllü Anderson, erkeklerden gelen açık seçik mesajları taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi: “Artık bu şeyleri gözden geçiren biri var…”