Gişenin yeni kraliçesi Scarlett Johansson: Hollywood tarihine geçti

Scarlett Johansson, yeni filmi Jurassic World: Yeniden Doğuş ile yalnızca sinema salonlarını değil, Hollywood tarihini de altüst etti.

Vizyona girişinin ilk beş gününde dünya genelinde 318,3 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film, Johansson’ın kariyerinde tarihi bir dönüm noktası yarattı.

HOLLYWOOD TARİHİNE GEÇTİ

Bu büyük çıkışla birlikte Johansson’ın rol aldığı filmlerin toplam global hasılatı 14,61 milyar dolara ulaştı.

Böylece ünlü oyuncu, bugüne dek sinema tarihinin en çok gişe geliri elde eden oyuncusu oldu.

Bu ünvan daha önce Samuel L. Jackson’a aitti.

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Johansson, yalnızca 36 filmle bu başarıya ulaşarak 71 filmle 14,60 milyar dolar kazandıran Jackson’ı ve 45 filmle 14,3 milyar dolarlık hasılata ulaşan Robert Downey Jr.’ı geride bıraktı.

Ayrıca film başına ortalama kazançta da rakiplerini solladı.

Johansson’ın ortalama film başına gişe geliri 405,9 milyon doları buluyor.

GÜZEL OYUNCUNUN KARİYERİ

Film sektörüne 10 yaşında atılan Scarlett Johansson, 2003 yılında Sofia Coppola’nın yönettiği Lost in Translation filmiyle uluslararası şöhret kazandı.

Ardından Avengers serisindeki “Black Widow” karakteriyle büyük bir Marvel efsanesine dönüştü. Ancak kariyerindeki bu son zirve, onu yalnızca süper kahraman filmleriyle değil, gişede tüm zamanların en başarılı ismi olarak tarihe yazdı.

Yeni Jurassic World filminde Johansson, dinozor DNA’sı toplamak için gizli bir göreve çıkan paralı askerleri yöneten Şafak Bennett karakterine hayat veriyor. Filmin kadrosunda Rupert Friend, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi önemli isimler de yer alıyor.

Jurassic World: Yeniden Doğuş, yalnızca 2025 yılının en çok izlenen yapımlarından biri olmakla kalmadı, aynı zamanda Çin yapımı Ne Zha 2nin ardından yılın en yüksek ikinci açılışına imza attı.