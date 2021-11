Gizem Karaca, 3 ay eğitim aldı

Gizem Karaca, Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki rolü için 3 ay eğitim aldı.

Rol aldığı tüm projelerde adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca, uzun bir zaman sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara döndü.

ÜÇ AY BOYUNCA EĞİTİM ALDI

Alparslan Büyük Selçuklu için yaklaşık üç ay binicilik, okçuluk ve hançer eğitimleri alan Karaca, konuştu.

"KILIÇ, HANÇER VE AT"

Güzel oyuncu, "Özel bir stunt ekibinden ve at eğitmenlerinden hafta içi her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım.

Kılıç eğitiminden sonra hançer kullanmaya başladım. Hançer eğitimi gerçekten çok iyi dikkat ve koordinasyon gerektiren bir şey.

Bir dizi projesine böyle profesyonelce hazırlanmak ve bu ortamın sunulması çok değerli, işin önemini ve önem verildiğini anlamak oyuncuyu daha da motive ediyor" dedi.