Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin ismini doğunca açıkladı

2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, ilk bebeğini bugün kucağına aldı.

LEYLA YAZ BEBEK

iş insanı Kemal Ekmekçi ile evli olan Gizem Karaca, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir kız bebek dünyaya getirdi. Karaca ve Ekmekçi çifti, bebeklerine Leyla Yaz adını verdi.

Gizem Karaca, hamilelik döneminde sık sık sosyal medya sayfasından yayınlamıştı.

Karaca, hamileliğinin büyük bir bölümünde bebeğinin cinsiyetini paylaşmamıştı. Geçtiğimiz ayın sonunda yakın arkadaşları tarafından düzenlenen “bebeğe merhaba partisi” ile bu bilgiyi de sevenleriyle paylaşmıştı. Etkinlikte duygusal anlar yaşayan oyuncu, o günü şu sözlerle anlatmıştı:

SÜRPRİZİ PAYLAŞMIŞTI

“Kahvaltı için buluşuyoruz sandım, balonlarla karşıladılar… Hatta ilk girişim, ‘Kim burayı bu saatte böyle süsledi?’ oldu. Bir baktım, banaymış.”