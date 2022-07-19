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- Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi
Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi
Çeşme’de tatil yapan Gizem Karaca, tatilden fotoğraflar yayınladı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 10:38
Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca Çeşme'de tatil yapıyor.
Hep fit
Karaca, bikini tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Birbirinden renkli pozlar veren ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Karaca'nın bikinili tatil pozlarına takipçileri kayıtsız kalmadı.