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    Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi

    Çeşme’de tatil yapan Gizem Karaca, tatilden fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 10:38
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    Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi

    Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca Çeşme'de tatil yapıyor.

    Hep fit

    Karaca, bikini tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Birbirinden renkli pozlar veren ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

    Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Karaca'nın bikinili tatil pozlarına takipçileri kayıtsız kalmadı.

    Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi #1

    Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi #2

    Gizem Karaca bikinisiyle poz verdi #3


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