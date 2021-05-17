Gizem Karaca: Çocukken astronot olmak istiyordum

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bilinmeyenlerini açıkladı.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu Gizem Karaca, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri paylaşan güzel oyuncu, "Çocukken astronot olma hayalim vardı" dedi.

"ESTETİĞİM YOK"

Karaca, kendisine yöneltilen, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

"UZAY BELGESELİ İZLERİM"

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ve uzun yıllardır, oyunculuk yapan Karaca, çocukluk hayali ile herkesi şaşırttı. "Çocukken astronot olma hayalim vardı" diyen oyuncu, "Florida'da yaşayan bütün çocukların bir şekilde bu tarz hayalleri oluyor. Kennedy Space Center orada, yaz kampına da göndermişlerdi beni. Orada her şeyi göstermişlerdi, tüpleri malzemeleri, Dünya'yı... Böyle şeyleri yaşama fırsatım olmuştu. Bunu yaşadığımda 10 yaşındaydım, 'Astronot olacağım' demiştim. 'Herhangi bir şekilde havada olmak istiyorum' diyordum. Hala uyurken uzay belgeseli gibi belgesellerle uyuyorum. SpaceX'i takip ediyorum, uzayı merak ediyorum" şeklinde konuştu.