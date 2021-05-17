Euro
10.1304
-1.37%
Dolar
8.3427
-1.33%
Altın
499.6
-0.31%
Borsa
1.441
0%
Bitcoin
380.233
-8.65%
EXEN Coin
38.99
3.89%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Gizem Karaca: Çocukken astronot olmak istiyordum

    Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bilinmeyenlerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gizem Karaca: Çocukken astronot olmak istiyordum

    YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu Gizem Karaca, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri paylaşan güzel oyuncu, "Çocukken astronot olma hayalim vardı" dedi.

    "ESTETİĞİM YOK"

    Karaca, kendisine yöneltilen, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

    "UZAY BELGESELİ İZLERİM"

    2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ve uzun yıllardır, oyunculuk yapan Karaca, çocukluk hayali ile herkesi şaşırttı. "Çocukken astronot olma hayalim vardı" diyen oyuncu, "Florida'da yaşayan bütün çocukların bir şekilde bu tarz hayalleri oluyor. Kennedy Space Center orada, yaz kampına da göndermişlerdi beni. Orada her şeyi göstermişlerdi, tüpleri malzemeleri, Dünya'yı... Böyle şeyleri yaşama fırsatım olmuştu. Bunu yaşadığımda 10 yaşındaydım, 'Astronot olacağım' demiştim. 'Herhangi bir şekilde havada olmak istiyorum' diyordum. Hala uyurken uzay belgeseli gibi belgesellerle uyuyorum. SpaceX'i takip ediyorum, uzayı merak ediyorum" şeklinde konuştu.

    Gizem Karaca: Çocukken astronot olmak istiyordum #1Gizem Karaca: Çocukken astronot olmak istiyordum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir