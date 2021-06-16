Gizem Karaca, fasulye toplamaya gitti

Gizem Karaca, Baraj dizisi final yaptıktan sonra İzmir’e, evine geri döndü.

Baraj dizisi bittikten sonra soluğu İzmir’deki evinde alan Gizem Karaca, sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"GÜNEŞLENMEYE GİDİYOR GİBİYİM"

Gizem Karaca, son Instagram gönderisinde fasulye topladığı ve pişirdiği anları hayranlarıyla paylaştı. 4 farklı kısa videoda ilk olarak “Güneşlenmeye gidiyorum gibi görünüyor dimi?” diye soran oyuncunun, sonraki paylaşımında aslında bahçeye çıktığı görünüyor.

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, son olarak Baraj dizisinde boy göstermişti. 3 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.