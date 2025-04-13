Gizem Karaca, hamilelik sürecinde ağlama krizine girdiğini anlattı

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Gizem Karaca, ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yer aldığı birçok proje ile kendisini sevdiren güzel isim, sosyal medyadan da hamilelik sürecine dair de sık sık bilgilendirme yapıyor.

Karaca, hamilelik sürecinde yaşadığı ruh haline dair deneyimlerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı;

"AĞRILARIM FELAKET, AĞLAMA KRİZİ VAR"

Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela…



Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket...



Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefese kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv.

ÇOCUĞUNU PAYLAŞACAK MI

Gizem Karaca, ayrıca "Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz." dedi.