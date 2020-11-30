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    Gizem Karaca, organik tarıma başladı

    Koronavirüs salgını sebebiyle günlerini önlem amaçlı evinde karantinada geçiren Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 15:06
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    Gizem Karaca, organik tarıma başladı

    4 yıl önce Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.

    GİZEM'İN BAHÇESİ

    Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekti. Karaca emeklerinin karşılığını aldı. Ünlü oyuncu topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Gizem Karaca, organik tarıma başladı #1

    Gizem Karaca, organik tarıma başladı #2

    Gizem Karaca, organik tarıma başladı #3

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