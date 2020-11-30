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- Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Koronavirüs salgını sebebiyle günlerini önlem amaçlı evinde karantinada geçiren Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 15:06
4 yıl önce Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.
GİZEM'İN BAHÇESİ
Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekti. Karaca emeklerinin karşılığını aldı. Ünlü oyuncu topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.