Gizem Karaca, uçak yolculuğunu anlattı

Gizem Karaca, yaptığı bir uçak yolculuğu sırasında zor anlar yaşadı.

Aylardır evinde karantinada olan ve normalleşme sürecine ayak uydurmaya çalışan Gizem Karaca, bir uçağa binmek zorunda kaldı.

Uçaklarda hiç bir kurala uyulmadığını söyleyen Gizem Karaca, tepkisini Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

"MESAFE YOK"

Uçakta cam kenarında otururken çektiği bir selfiesini paylaşan Karaca, bu karenin üzerine “Sosyal mesafe dediler ama uçakta sosyali bırak mesafa diye bir şey yok off! Hani koltukların aralarında bir koltuk boşluk olacaktı?” yazdı.