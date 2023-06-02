Gizem Karaca'dan bikinili poz Tekneden paylaşım yapan ünlü oyuncu Gizem Karaca bikinili pozuyla büyüledi.

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Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan en son Özür Dilerim filminde Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşan Gizem Karaca sosyal medya hesabını aktif kullanın ünlü isimlerden.

"Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk"

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim bikinili pozlarını paylaştı. Gizem Karaca pozlarına "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" notunu düştü.

30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri yorum yağdırdı. Fotoğrafları beğenenler arasında Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.