Gizem Karaca'dan bikinili pozlar İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen ünlü oyuncu Gizem Karaca, sahilde inip bikinili pozlar verdi.

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Yıllar önce rol aldığı 'Güzel Köylü' dizisindeki performansıyla ünlenen daha sonra 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve evliliğin ardından İzmir'e yerleştmişti.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını seçmişti. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre bahçe işlerine de merak sarmıştı.

Deniz ve güneş

Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca son gönderisinde tatilden karelerini paylaştı. Bikini pozlarıyla hayranlarından beğeni toplayan güzel oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.