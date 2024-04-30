Gizem Karaca'dan öpüşme sahnesi açıklaması: Garip bir saçmalık" Ünlü oyuncu Gizem Karaca dizilerdeki öpüşme sahnelerine dair konuştu. Yakınlaşma sahnelerinde yaşananları anlatan Karaca, sözleriyle dikkat çekti.

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Bir dönemin sevilen dizilerinden 'Güzel Köylü' projesinde yıldızı parlayan Gizem Karaca, daha sonra 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarda yer almıştı.

Ünlü isim, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti. Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu, rol aldığı yapımlar için İstanbul'a da gidip geliyor.

Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken oyuncu, dizi ve filmlerdeki yakınlaşma sahneleri hakkında konuştu.

Gizem Karaca, açıklamasında şunları söyledi:

"İyi öpüştük diyemiyorsun"

"Her şeyini bildiğin partnerinle oynuyorsun. 3-2-1 kayıt öpüşüyorsunuz. İyi öpüştük diyemiyorsun. O neydi ya da diyemiyorsun.

"Garip bir saçmalık."

Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk anı oluyor. Tekrar çekiyorsun. Garip bir saçmalık."