Gizem Karaca'nın değişimi şaşırttı

Oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyadan makyajlı ve makyajsız hallerini gösteren bir video yayınladı. Karaca'nın değişimini gözler önüne serdiği paylaşım yoğun ilgi gördü.

2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşti.

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ve uzun yıllar oyunculuk yapan Karaca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Karaca, makyajlı ve makyajsız halini gözler önüne serdi.

Takipçileri gönderisine bayıldı

30 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Takipçileri, oyuncunun makyajla değişimini ‘cesaret örneği sergilediği’ gerekçesiyle çok beğendi.

Gizem Karaca'nın makyajla değişimi VİDEO