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Gizem Katmer'in sosyal medya pozları
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Instagram pozlarıyla konuşuluyor.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 12:42
- Güncelleme : 09.11.2021 - 12:45
Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor
Birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncunun fotoğraflarına, yorum ve beğeni yağıyor.
iŞTE KATMER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI: