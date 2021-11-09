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    Gizem Katmer'in sosyal medya pozları

    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Instagram pozlarıyla konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 12:45
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    Gizem Katmer'in sosyal medya pozları

    Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor

    Birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncunun fotoğraflarına, yorum ve beğeni yağıyor.

    iŞTE KATMER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI:

    Gizem Katmer in sosyal medya pozları #1Gizem Katmer in sosyal medya pozları #2

    Gizem Katmer in sosyal medya pozları #3

    Gizem Katmer in sosyal medya pozları #4Gizem Katmer in sosyal medya pozları #5

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