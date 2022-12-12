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    Gizem Özdilli'nin son hali

    Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli son haliyle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:31
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    Gizem Özdilli'nin son hali

    Ünlü manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    "Kariyere devam"

    50 yaşındaki model Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum." açıklamasını yaptı.

    Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi." dedi.

    "2 kere teklif aldım"

    27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni?" diye konuştu.

    Gizem Özdilli nin son hali #1

    Gizem Özdilli nin son hali #2


    Gizem Özdilli'nin son hali
    Magazin

    Gizem Özdilli'nin son hali

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