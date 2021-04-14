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    Gizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü

    Model Gizem Özdilli, evinin penceresinden çektiği görüntüde parlayan cisme dikkat çekmek istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:39
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    Gizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü

    Gizem Özdilli, evinin penceresinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüde parlayan cisme dikkat çeken ünlü manken, takipçilerine "Bu nedir?" sorusunu yöneltti.

    BEŞ DAKİKA SONRA KAYBOLDU

    Bazı kullanıcılar, görüntüde yer alan cismin UFO olabileceğini öne sürerken, bazı takipçileri de güneş yansımasından kaynaklanabileceğini belirtti.

    Özdilli, kısa süre sonra yaptığı diğer paylaşımda, "Bu ne ışığıydı? 5-6 dakika sonra söndü." ifadelerini kullandı.

    Gizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü VİDEO

    "DEMET AKALIN'IN YÜZÜĞÜ OLMASIN"

    Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Demet Akalın'ın yüzüğü doğa yürüyüşüne çıktı herhalde." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

    Gizem Özdilli yi şaşırtan görüntü #1

    Gizem Özdilli yi şaşırtan görüntü #2

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