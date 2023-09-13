Gizem Tuncer, kendini anlattı Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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Türkücü Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem, Kral Pop’ta çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şarkıcılık kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gizem Tuncer, ünlü popçu Gülşen'i örnek aldığını açıkladı.

"Bukalemun gibiyim"

Kendini anlatan Gizem Tuncer, "Acı çekerken arabesk, kavga ederken Zeyna, sevgilim olduğunda ise çok dişi, bekarken çok namuslu biriyim. Bukalemun gibiyim. Hepimiz biraz arabeskiz." dedi.

"Çok uzun süreli olmuyor"

Kısa flörtleri olduğunu söyleyen Gizem, "Çok uzun süreli olmuyor. Demek ki ben içime sindiremiyorum. Yoksa çok çapkın biriyimdir." diye konuştu.

Gizem "Hayatımda biri olsa sosyal medyadan paylaşmam. Instagram benim iş yerim. Ben işlerimi paylaşıyorum. Orada o adamın işi yok. Evlenirsem düğünümden bir hikaye koyarım.

Gülşen mesela. Ozan Çolakoğlu ile bir tane sosyal medyasında fotoğrafı yok. Ben de böyle istiyorum." dedi.