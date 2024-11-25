Gizli Bahçe dizisi erken final yapan Murat Yıldırım'dan özür paylaşımı geldi!

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İlk kez bir projede beraber olan Ebru Şahin ile Murat Yıldırım, hayranlarını heyecanlandıran Gizli Bahçe projesiyle dikkat çekmişti.

Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak izleyicilerini üzdü.

Murat Yıldırım ise, dizisinin erken final yapmasına ilişkin bir açıklama yaparak gündeme geldi.

"ESKORT HİKAYESİ DEĞİL"

Başrol oyuncusu Yıldırım, sosyal medyada çok konuşulan bu final kararı hakkında "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikayeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi." dedi.

"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikaye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım." diyen Murat Yıldırım, final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim." dedi. Ebru Şahin ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.