Gizlice evlenmişlerdi! Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşandı!

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Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuşlardı.
Boşanma da gizli oldu
Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin evlendikleri bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.
Mutlulukları uzun sürmeyen Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir’in geçen ay boşandıkları ortaya çıktı.
2.5 yaşında Marsel var
2.5 yaşında Marsel adlı bir çocukları olan çift, Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.
Evlilikleir sürpriz olan ünlü çiftin boşanması da sürpriz oldu.
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