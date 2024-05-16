Göbeğini açıp gösterdi! 6 kilo aldıran Demet Akalın 11 kilo verdi! "Doktorum 6 kilo vücudumdan yağ aldı" diyen Demet Akalın, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sonunda şikayetçi olduğu kilolarından kurtuldu.

Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu dile getirmişti.

'Doktorum 6 kilo yağ aldı'

Ünlü şarkıcı, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

Göbeğini açtı

Ünlü isim şimdi de verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Göbeğini açarak poz veren Akalın'ın bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.