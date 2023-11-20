Göğüslerini büyüten Megan Fox, derin dekoltesiyle poz verdi Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, yeni silikonlarıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) için bitiren oyuncu Megan Fox, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Nişanlısıyla bir ayrılıp bir barışan Megan Fox, özel hayatının yanında estetikleriyle de konuşuluyor.

Megan Fox geçtiğimiz aylar küçük silikonlarını devasa bir hale getirdi.

Yeni silikonlarıyla eleştirilen Megan Fox, sık sık dekoltesini paylaşan oyuncu yine adından söz ettirdi.

Megan Fox, 21,6 milyon takipçisi için Instagram'da günler sonra paylaşım yaptı.

37 yaşındaki oyuncu, derin dekolteli, beyaz, asimetrik bir elbise ile GQ's Man of the Year gecesine katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Megan Fox'un hayranları oyuncunun silikonlarını yine abartı buldu ve eski haline dönmesi gerektiğine dair yorumlar yaptı.